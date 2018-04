Volley femminile, sfumano le Final Four per l'Under 16 dell'Olimpia Teodora

Giovedì 26 aprile, al PalaMargelli di Corticella, all'Under 16 dell'Olimpia Teodora non è riuscita l'impresa di espugnare il campo della capolista per conquistare l'accesso alle Final Four. Le ragazze guidate da coach Rametta hanno però dimostrato carattere e agonismo, buoni segnali per impostare il lavoro per la prossima stagione quando l'Under 16 dell'Olimpia Teodora Ravenna proverà di nuovo a conquistare un posto tra le migliori squadre della regione.

Francesco Rametta, primo allenatore dell'Under 16 dell'Olimpia Teodora, ha così commentato: "Siamo usciti a testa altissima dal PalaMargelli di Bologna. Fino al fatale 2 a 1 per le padrone di casa, risultato che ci escludeva matematicamente dalle Final Four, abbiamo lottato su ogni pallone e creduto nell'impresa. Abbiamo giocato molto bene, purtroppo ci è mancata un po’ di lucidità nel primo set e nel finale del terzo. Sono molto contento delle ragazze perché avevo richiesto loro di metterci tutte le energie rimaste per tentar l’impresa, per lo meno di concludere a testa alta la stagione, e così è stato. L’unico nostro rimpianto è la sconfitta della settimana scorsa contro la Team Volley Bologna Rossoblu, una partita che non abbiamo giocato al nostro solito livello. Se avessimo giocato meglio in quell'occasione molto probabilmente saremmo potuti accedere alle Final Four. Tuttavia questo è lo sport, a volte si vince a volte si perde".