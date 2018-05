Volley femminile, Teodora Torrione 2T Scavi settima alle Finali Nazionali under 14

Un buonissimo settimo posto è il risultato finale conquistato da Teodora Settore Giovanile alle Finali Nazionali Giovanili under 14 Fipav disputate nel corso della settimana scorsa nel comprensorio dell’Ogliastra in Sardegna. La squadra del presidente Palmiro Nardi - guadagnatasi il diritto ad essere presente al torneo che assegnava il titolo tricolore in virtù dell’argento conquistato nella Final Four dell’Emilia Romagna – ha cominciato le fatiche in terra sarda partendo dalla fase di qualificazione giocata a Lanusei; fase oltrepassata grazie alle vittorie con Volley Frascati Roma, Csi Chatillon AO ed Ortonovo SP, incontrate nell’ordine e superate con un triplice 3-0.

Nel tabellone principale è arrivata la prima sconfitta per le ravennati, che si sono dovute arrendere con il massimo scarto al cospetto di Orago VA, testa di serie numero uno del torneo, nonchè vincitrice dello scudetto di categoria la stagione scorsa. Le vittorie nei match successivi contro Altamura BA e Napoli, entrambe superate 3-0, hanno poi consentito a Ravenna di chiudere il girone in seconda posizione e di sfidare in un quarto di finale “impossibile” la corazzata VolleyRò Casal dè Pazzi Roma. Contro le capitoline, laureatesi poi Campionesse d’Italia grazie alla vittoria 3-1 contro Orago nella finalissima, le giallorosse hanno rimediato una inevitabile sconfitta 3-0, alla quale hanno fatto seguito il 3-1 subito contro Lilliput TO e il successo 3-0 contro Cecina LI, valso la settima posizione finale.

Un ottimo risultato quello che hanno centrato le giovani bizantine, che assume ancora più risalto se si considera che la rosa di Teodora Settore Giovanile è costituita interamente da ragazze ravennati, tutte cresciute sportivamente nella stessa società giallorossa e che la squadra condotta da Maria Grazia Montevecchi, nella manifestazione si è messa alle spalle squadre importanti come Liu Jo Modena, Volley Friends Roma e Imoco San Donà.

Queste le ravennati scese in campo in Sardegna: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti. Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: VJ Bravura e Mattia Focchi.