Volley femminile, Teodora Torrione 2T Scavi si fa onore alle Finali Nazionali under 14

Dopo quattro giornate di gare Teodora Settore Giovanile, già sicura di un più che lusinghiero piazzamento tra le prime 8 in Italia, gioca venerdì a Lotzorai (ore 10,30) contro VolleyRò Casal de’ Pazzi Roma la gara valida per i quarti di finale del Campionato Nazionale Giovanile under 14 in corso di svolgimento nel comprensorio dell’Ogliastra, in Sardegna. La squadra del presidente Palmiro Nardi - guadagnatasi il diritto ad essere presente al torneo che assegna il titolo tricolore in virtù dell’argento conquistato nella Final Four dell’Emilia Romagna – ha cominciato le fatiche in terra sarda lunedì partendo dalla fase di qualificazione; fase oltrepassata grazie alle vittorie con Volley Frascati Roma, Csi Chatillon ed Ortonovo, incontrate nell’ordine e superate con un triplice 3-0.

Nel tabellone principale è arrivata la prima sconfitta per le ravennati, che si sono dovute arrendere con il massimo scarto al cospetto di Orago, testa di serie numero 1 del torneo, nonché Campione d’Italia in carica e tra le più accreditate per il successo finale. Le vittorie nei successivi incontri disputati giovedì contro le squadre di Altamura e Napoli, entrambe superate 3-0, hanno consentito poi a Ravenna di chiudere il girone in seconda posizione e di poter essere dunque una delle “magnifiche otto” (Orago-Cecina, Venezia-Lilliput e Vero Volley Monza-Busto Arsizio gli altri scontri per accedere alle semifinali) a disputare i quarti di finale.

Un buonissimo risultato quello che hanno centrato le giovani bizantine, risultato che assume ancora più risalto se si considera che la rosa di Teodora Settore Giovanile e’ costituita interamente da ragazze ravennati, tutte cresciute sportivamente nella stessa società giallorossa e che la squadra condotta da Maria Grazia Montevecchi, nella manifestazione si è messa alle spalle squadre del calibro di Liu Jo Modena, Volley Friends Roma e Imoco San Donà. Nel pomeriggio di venerdì sono in programma le semifinali per i posti dal 1° al 4° e dal 5° all’8°, nella mattinata di sabato, il via (ore 9) alle finali che assegneranno le posizioni dalla terza all’ottava e alle ore 11 a Tortolì la finalissima con in palio lo scudetto di categoria.