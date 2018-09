Volley femminile, test a porte aperte per l'Olimpia Teodora

Porte aperte domenica pomeriggio al PalaCosta di Ravenna. Inizio riscaldamento alle ore 16.00 per un allenamento congiunto dell'Olimpia Teodora contro San Giovanni in Marignano Consolini Volley Femminile, squadra detentrice della Coppa Italia A2 2017-2018 e finalista ai play off sempre lo scorso anno. Sarà certamente un test importantissimo, a una settimana dall'inizio del campionato, e un'occasione unica per tutti i tifosi dell’Olimpia Teodora per vedere in anteprima le ragazze guidate da coach Caliendo in azione.



CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2018-2019 - Prosegue nella sede di via Trieste, 86, la campagna abbonamenti alla stagione 2018-2019 dell’Olimpia Teodora. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30; sabato dalle 9.30 alle 12.00; e martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00.