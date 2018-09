Volley femminile, test positivo per Conad al Palacosta

Al termine di un positivo allenamento congiunto al PalaCosta, la Conad Olimpia Teodora Ravenna esce sconfitta di misura per 3 a 2 dalla Omag S.G. in Marignano, detentrice della Coppa Italia A2 e finalista lo scorso anno ai playoff promozione. Le padrone di casa, prive di Mendaro e Ubertini, hanno tenuto testa a una delle squadre più quotate del girone B di A2, portandosi anche avanti per 2 a 1 al termine di un terzo set combattutissimo. Negli ultimi due parziali le rotazioni più ampie e la maggior freschezza delle ospiti ha fatto la differenza. Per la Conad top scorer capitan Bacchi con 19 punti, ben assistita da Gioli e Aluigi con 16, mentre per S.G in Marignano grande prova per Manfredini (21) e Pinali (19).



CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA – OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO : 2-3 (19-25, 25-14, 26-24, 22-25, 11-15)