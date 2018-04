Volley femminile, un pullman per raggiungere le 'leonesse' a Brescia

Domenica 8 aprile ultima giornata della regular season di A2 2017-2018. Al Palasport “Jimmy George” di Brescia la Conad Ravenna scenderà in campo per inseguire le residue speranze di entrare a far parte delle magnifiche otto che giocheranno i playoff promozione. Lo farà con la Millennium, la squadra che guida la classifica di A2 e che a sua volta combatterà fino allo stremo per mantenere la vetta della classifica che significa promozione diretta in A1. Sarà una partita unica, un momento storico per la storia della nuova pallavolo femminile ravennate.

Per dare la possibilità ai fedelissimi tifosi di assistere a questo match che resterà negli annali dello sport ravennate, l’Olimpia Teodora organizza un pullman fino a esaurimento posti. Il prezzo speciale della trasferta, compreso il biglietto di ingresso al Palasport, sarà di 15 euro. Per prenotare il proprio posto è sufficiente recarsi in via Trieste 86 a Ravenna, fino a venerdì 6 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per informazioni: 0544422885.