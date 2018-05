Volley femminile Under 18, la Conad Olimpia stende la San Lazzaro Vip

Mercoledì al PalaCosta l'Under 18 dell'Olimpia Teodora ha sconfitto per 3 a 0 le pari età della San Lazzaro Vip (Bologna). Federico Chiavegatti, primo allenatore dell'Under 18 della Conad Olimpia Teodora, ha così commentato l'andamento del match: “E' stata una partita gestita senza difficoltà, mantenendo un buon livello di concentrazione e una buona intensità al servizio, che ha impedito agli avversari di entrare in partita in tutti e 3 i parziali. La squadra ha inoltre avuto un'ottima reazione dopo il calo avuto nella partita con Rivergaro di una settimana fa. Ora dobbiamo preparare l'importante partita con Anderlini di lunedì, che deciderà l'accesso alla final four regionale Under 18". Il prossimo impegno per le giovani atlete della Conad Olimpia Teodora Under 18 è fissato quindi per lunedì alle 19.30: al PalAnderlini Campo A di Modena affronteranno le pari età della S. di P. Anderlini Modena.