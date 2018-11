Volley, Fenix Faenza soffre ma vince a San Marino e resta capolista

Non ci sono partite facili nel campionato di serie C, ma la capolista Fenix Faenza non si ferma neppure a San Marino dove la squadra locale allenata da Fabio Palazzi per almeno due set ha messo a dura prova una Fenix che alla fine ne è uscita brillantemente grazie a “cuore e (molta) testa.

San Marino partiva alla grande. Dopo un iniziale vantaggio di Faenza (4-2) le titane sorpassavano e guadagnavano un primo break (10-7). La squadra manfreda entrava un po’ in affanno e soccombeva 21-25. Nel secondo set le ragazze di Serattini stringevano i denti ribattendo colpo su colpo alle lanciatissime padrone di casa. San Marino segnava il suo ultimo vantaggio dell’intera gara sul 11-9, poi Faenza prendeva in mano le redini dell’incontro e volava fino al conclusivo 25-22. La Fenix si sbloccava e iniziava a giocare, San Marino accusava il colpo e le biancoazzurre faentine centravano il successo parziale (25-14). Nel quarto set c’era ormai una sola squadra in campo. La FENIX dilagava contro un San Marino che non riusciva più a opporsi efficacemente fino al 25-10 per Faenza.

Tutte in campo le atlete faentine, eccetto Greco (sostituita in questa gara da Martelli) e Gorini, ancora non pronta per giocare. Quinta vittoria per la FENIX in altrettante gare e primo posto solitario in classifica perché in serata Castenaso cade contro una grande Sammartinese. Sabato 17 novembre al Bubani derbyssimo con Forlì, unica squadra imbattuta del campionato assieme a Faenza. Ci sarà da divertirsi.

Anca San Marino - Fenix Faenza 1-3 (25-21 / 22-25 / 14-25 / 10-25)

Fenix Faenza: Alberti 15, Emiliani 3, Gorini, Guardigli E. 4, Guardigli L. (K) 5, Maines 2, Melandri 16, Taglioli 2, Tortolani, Tomat 14, Zannoni, Martelli (L1), Greco (L2) 1 – all Serattini, vice all Manca

Arbitri: Crescentini e Svetoni