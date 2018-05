Volley, Gianluca Graziosi è il nuovo allenatore del Porto Robur Costa

È Gianluca Graziosi il nuovo allenatore del Porto Robur Costa per la stagione 2018-2019 di Superlega. Classe ’65, marchigiano di Ancona, il tecnico verrà presentato lunedì 28 maggio a Ravenna alle 11 (luogo da definire). Graziosi proviene da Bergamo, dove per due anni ha guidato in Serie A2 la Caloni Agnelli, mentre in queste settimane è impegnato a Roma, dove nel centro federale dell’Acqua Acetosa “Onesti” sta dirigendo i lavori della nazionale italiana “B”, nel cui organico è presente anche lo schiacciatore Raffaelli.

“Lunedì, nel corso dell’assemblea – dichiara il Direttore Generale del Porto Robur Costa, Marco Bonitta – la Lega Pallavolo ha votato all’unanimità, con tre astensioni, a favore della deroga per un suo doppio incarico. Abbiamo quindi definito subito l’accordo con entusiasmo e siamo contenti che Gianluca abbia sposato il nostro progetto. Siamo felici di avere con noi un allenatore che in carriera ha fatto benissimo, in particolare con i giovani, ed è quindi la persona perfetta per il nostro futuro. Conosco “Ciccio” da tempo, proviene da una scuola molto qualitativa e negli ultimi anni ha raggiunto ottimi risultati”.

La carriera di Graziosi In un curriculum di spessore svettano le ultime due stagioni, con la Caloni capace di arrivare in entrambi i casi nelle semifinali dei playoff di Serie A2, ma soprattutto l’annata 2014-2015, culminata con la promozione in Superlega alla guida del Potenza Picena (prima della rinuncia da parte della società marchigiana alla disputa del massimo campionato) e il premio come miglior tecnico della categoria. Proveniente dalla scuola di Marco Paolini a Falconara, in precedenza Graziosi ha compiuto in panchina tutta la trafila conquistando i cinque titoli giovanili di categoria fino alla Junior League. Dopo un’esperienza da secondo in A1, sempre a Falconara nel 2001-2002, come head coach a Castelfidardo ha raggiunto nel 2008 la promozione in A2, seguita da quattro annate (dal 2012 al 2016) a Potenza Picena, per infine approdare a Bergamo.