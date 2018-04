Volley, gli under 18 della Bunge al torneo 'Unipol Banca'

Chiusa la positiva esperienza dell’Under 14 nella Boy League, con la qualificazione alla fase finale che ha portato un buon sesto posto, continua l’attività agonistica delle squadre in orbita Porto Robur Costa e Romagna In Volley, impegnate nelle fasi conclusive dei vari campionati provinciali, interregionali e regionali. Si tratta dell’ultimo step da superare per accedere alle finali nazionali di tutte le categorie di età, in programma a cavallo dei mesi di maggio e di giugno in località distribuite un po’ in tutta Italia.

La prima formazione a scendere in campo in questo decisivo e ultimo periodo è l’Under 18, che mercoledì 25 aprile parteciperà a Ravenna al torneo amichevole denominato “Unipol Banca”. Nella palestre Itis Nuovo e Itis Vecchio, in via Cassino 10, la Bunge Romagna In Volley affronterà in un quadrangolare i bolognesi della Zinella, i modenesi della Stadium Mirandola e i marchigiani del Volley Game Falconara. Questo il programma delle partite. Itis Nuovo: Zinella-Falconara (ore 11), Bunge-Falconara (ore 15.30) e Bunge-Zinella (ore 17). Itis Vecchio: Bunge-Mirandola (ore 11), Mirandola-Zinella (ore 15.30) e Falconara-Mirandola (ore 17).

In vista dei prossimi impegni si tratta di una competizione molto utile per i ragazzi di Marasca e Rossi, che tra l’altro arrivano sulla spinta del successo nella finale provinciale, dove il 15 aprile a Massalombarda hanno battuto in tre set i padroni di casa dell’Involley. In precedenza, nella fase a gironi, l’Under 18 aveva dominato il proprio raggruppamenti, aggiudicandosi tutti e dieci i match disputati, perdendo due soli set in tutto. Nella fase interterritoriale la Bunge sfiderà il 4 Torri, con gara di andata il 29 aprile a Ferrara e quella di ritorno l’8 maggio, alla palestra Itis (ore 19.30). La vincente di questa fase parteciperà alle finali regionali del 20 maggio a Modena, competizione che darà l’accesso alle prime due classificate alla fase nazionale in calendario dal 5 al 10 giugno a Taranto.

L’attività delle giovanili del Porto Robur Costa, in collaborazione con il Romagna In Volley, non termina qui. Anzi, passando all’Under 13 3x3, il 1 maggio ad Argenta è prevista la finale regionale a 12 squadre alla quale scenderanno in campo Bunge Romagna e Scuola di Pallavolo: le prime due classificate andranno alle finali nazionali organizzate dal 25 al 27 maggio a Cosenza. Anche per quanto riguarda l’Under 13 6x6 sono due le formazioni approdate alla fase interprovinciale: nelle final four del 5 maggio a Bellaria è in lizza la Bunge Romagna, in quelle del 12 maggio a Bologna parteciperà la Scuola di Pallavolo. La vincente di questi concentramenti giocherà la finale regionale il 2 giugno (non è prevista la fase nazionale).

Reduce dalla Boy League, l’Under 14 si è invece già qualificata per le finali regionali in programma il 29 aprile a Sant’Angelo di Gatteo. Alle ore 10.45 i ragazzi di Minguzzi e Forte sfideranno in semifinale i modenesi della Mukkeria con l’obiettivo di andare in finale, dove chi avrà la meglio se la vedrà con la vincente del match tra Zinella Bologna ed Energy Parma. Le finali per il primo e per il terzo posto si giocheranno nel pomeriggio a San Mauro Pascoli. Di queste quattro formazioni tre parteciperanno alle finali nazionali che si svolgeranno a Catania dal 15 al 20 maggio.

L’Under 16, infine, sta svolgendo in questi giorni la fase interprovinciale, dove è inserita in un girone a quattro squadre. Ieri a Bologna è arrivata una netta vittoria in tre set contro l’Yz Atletico Bononia, mentre il 26 aprile alla palestra dell’Itis (ore 19.30) è prevista la sfida decisiva con la Dinamo Bellaria, mentre il 2 maggio i baby ravennati saranno di scena a Ferrara. La squadra vincente del girone andrà nella finale regionale del 13 maggio a Piacenza.