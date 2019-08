Volley, i numeri di maglia per la nuova stagione dell'Olimpia Teodora

Sono stati resi noti martedì i numeri di maglia che le ragazze della Conad Olimpia Teodora vestiranno nella stagione 2019/20. Confermato il #1 per la capitana Lucia Bacchi, così come il #13 per Giulia Rocchi e i #3 e #10 per le giovani Laura Altini e Nui Calisesi. Dopo una stagione con il #8, che quest’anno sarà sulle spalle di Ludovica Guidi, Alice Torcolacci torna al suo storico #9, mentre anche Clara Canton lascia il #11 della scorsa stagione a Costanza Manfredini e vestirà il #5. La belga Dominika Strumilo conferma il #7 che aveva già a Nancy e Dresda, mentre Elisa Morolli ha scelto il #15. Rebecca Piva vestirà il #4 già utilizzato a Bologna, Sveva Parini indosserà il #12 e Chiara Poggi avrà il #2, che l’anno scorso l’ha accompagnata nell’avventura con l’Olimpia Teodora di Serie C.

Tutti i numeri

1 Bacchi

2 Poggi

3 Altini

4 Piva

5 Canton

7 Strumilo

8 Guidi

9 Torcolacci

10 Calisesi

11 Manfredini

12 Parini

13 Rocchi

15 Morolli