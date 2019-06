Volley, il Cral Mattei archivia un'annata da ricordare

E’ una stagione da incorniciare, quella che si è appena conclusa, per il Cral Mattei Pallavolo. Tutte le squadre al via nella stagione sportiva 2018/2019 hanno, infatti, raggiunto risultati sportivi di tutto rispetto, grazie alla guida dei vari responsabili tecnici e all’abnegazione di tutte le atlete, facendo del club “industriale” un polo pallavolistico di grande spessore nel panorama cittadino. Un polo che oggi annovera 95 ragazze, e che riesce a coprire tutte le categorie giovanili, a partire dal minivolley, allenato da Patrizia Prati, il gruppo più numeroso del club con 40 tesserate, per arrivare all’Under 18 di Elio Vallicelli, vincitrice del titolo provinciale, e seconda in Prima Divisione con promozione in D sfumata nel playoff regionale.

"Quello di puntare sul settore giovanile dovrà essere anche in futuro l’obiettivo della nostra società – sottolinea Enrico Maldini, responsabile del settore giovanile del club - offrendo alle ragazze un ambiente sano dove poter fare gruppo, condividere valori e praticare sport. Poi siamo ovviamente fieri anche dei risultati agonistici raggiunti, il nostro fiore all’occhiello della stagione appena conclusa è aver portato in palestra ben 95 ragazze di cui soltanto tre maggiorenni".

Per quanto riguarda i risultati, oltre al titolo provinciale dell’Under 18 conquistato dopo aver dominato la regular season, si segnala il comportamento della compagine Under 16 condotta da Stefano Carsetti che è riuscita a qualificarsi al primo posto al termine di un campionato provinciale equilibratissimo; ciò gli ha permesso di partecipare ai play off dove si è classificata terza. La stessa squadra, composta quasi per intero da ragazze del 2004, ha ben figurato anche nel campionato CSI Under 18 categoria “eccellenza” dove si è classificata al secondo posto al termine dei play off. Le ragazze della Seconda Divisione seguite da Gianluca Sarti hanno disputato un’ottima annata arrivando al terzo posto nel proprio campionato provinciale Fipav e ottenendo la promozione, al termine di play off serratissimi, nel campionato CSI passando dall’Open all’Eccellenza. La squadra Under 14 gestita da Sara Gualtierotti ha ben figurato nei campionati disputati raggiungendo il 5° posto al campionato provinciale Under 13 (play off sfiorati per un soffio) ed arrivando seconde al termine dei play off di CSI Under 14 del gruppo “qualificazione”. Completa il bel bilancio il gruppo del Minivolley che, oltre alla partecipazione a vari raggruppamenti e tappe S3, dove ha ottenuto promettenti risultati, ha ottenuto il primo posto nella categoria Green nella tappa S3 disputata a Faenza il 12 maggio.