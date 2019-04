Volley, il Cral Mattei si riconferma sul trono provinciale

Dopo il titolo provinciale vinto nel 2018 in Under 16, le ragazze del Volley Mattei, nel frattempo salite di categoria, si sono ripetute, confermandosi sul trono provinciale nella final four disputatasi al PalaLumagni di Lugo. Ribadendo la superiorità già espressa in regular season, chiusa al comando con 39 punti e uno score di 13 vittorie e una sola sconfitta, la squadra di Elio Vallicelli ha sconfitto prima in semifinale l’Involley 2002 per 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) e poi in finale, come nella scorsa stagione in Under 16, l’Involley 2001 per 3-0 (25-18, 25-17, 25-14). Le lughesi, che a loro volta in semifinale, avevano battuto la Pallavolo Cervia per 3-1, si consolano accompagnando il Mattei nella fase regionale che scatterà fra pochi giorni e incassando i complimenti di tutti per l’ottima organizzazione della final four, seguita da un buon numero di tifosi e familiari al seguito delle finaliste.

“Premesso che in partite di questo tipo può succedere di tutto – sottolinea Elio Vallicelli, coach del Volley Mattei – e senza nulla togliere alle avversarie, che si sono rivelate degne e meritevoli di questa finale, credo che alla fine si sia imposta la squadra migliore, che ha chiuso in testa la regular season e che ha concluso in crescendo, disputando due belle partite di final four. Adesso ci godiamo l’esperienza nella fase regionale, dove l’anno scorso, in Under 16, giungemmo terze assolute, sapendo però che qualificarsi sarà molto difficile vista la presenza nel nostro girone della Clai Imola che con il gruppo delle under 18 è a metà classifica in D, e contemporaneamente disputeremo i playoff di Prima Divisione per salire in D. Questo è l’altro nostro obiettivo, perché crediamo che questo gruppo di ragazze, tutte del 2002, sia pronto per fare questo campionato”.

La rosa della squadra vincitrice Alzatrici: Servadei Francesca, Spadoni Federica. Opposte: Cantonucci Giorgia. Centrali: Galassi Matilde, Ruzza Elisa, Zanotti Aurora. Schiacciatrici: Bruschi Chiara, Galassi Lucia, Magnani Beatrice, Riparbelli Valentina. Liberi: Gamberini Sara, Rossi Arianna. Allenatore: Vallicelli Elio. Vice all.: Sarti Gianluca.

E a proposito di Prima Divisione femminile, il playoff sta ormai volgendo al termine: mancano solo due partite ma i verdetti sono già definiti: i Portuali sono promossi in Serie D, mentre il Volley Mattei disputerà gli spareggi per salire in D prima contro la seconda del comitato provinciale di Ferrara (campionato ancora in corso) e poi, in caso di vittoria, con la terzultima di serie D.