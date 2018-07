Volley, il Porto Robur Costa presenta Matej Smidl: "Mi considero un guerriero"

Tra gli ultimi acquisti del Porto Robur Costa c'è l'atleta Matej Smidl. Smidl è un pallavolista classe 1997, proveniente dalla Repubblica Ceca, che giocherà come opposto. Ha militato nella squadra della città Ostrava, esordendo come uno dei più giovani giocatori delle lega locale e facendosi notare fin da subito come ottimo realizzatore.

"Quando sono stato a Ravenna per conoscere la società e la città, ho avuto una bellissima accoglienza, le persone che ho incontrato sono disponibili e molto comunicative. Mi è sembrato un ottimo posto per giocare a pallavolo - spiega Smidl - La mia personalità fa spesso la differenza, mi considero un vero guerriero che cerca sempre la vittoria. Spero di riuscire a dare il meglio fin da subito, portando a casa le vittorie per la squadra e per il pubblico di Ravenna che so essere molto legato al team della città".