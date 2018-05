Volley, il Porto Robur Costa tessera il centrale Pieter Verhees

Primo grande colpo di mercato per il Porto Robur Costa, che ufficializza il tesseramento del centrale Pieter Verhees in vista della prossima stagione denominata “Serie A Credem Banca”. Classe 1989, il giocatore belga in maglia ravennate disputerà il suo settimo campionato di fila in Italia dopo l’ultima esperienza vissuta a Vibo Valentia. Attualmente Verhees è impegnato in Belgio con la sua nazionale, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

“Era da tempo che volevo tesserare un centrale dalla grande esperienza e sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo proprio con Pieter - commenta il direttore generale Bonitta - Si tratta di un giocatore molto forte e di sicuro affidamento, che da tempo gioca in Italia, avendo in questi anni vestito le maglie di Latina, Modena, Monza e Vibo Valentia. Ho parlato con lui in questi giorni e l’ho sentito molto motivato e carico per questa sua nuova avventura a Ravenna”.

La carriera Cresciuto nel Noliko Maaseik, Verhees nella stagione 2011-12 conquista lo scudetto e la Coppa di Belgio proprio con la squadra allenata nell’ultima stagione dal tecnico argentino Castellani. La stagione successiva approda in Italia all’Andreoli Latina dove arriva a disputare la finale di Coppa Cev (persa contro i turchi dell’Halkbank Ankara). Nella stagione 2013-14 il neo centrale giallorosso disputa ancora una finale europea con il club pontino, perdendo la finale di Challenge Cup contro il Fenerbahçe. Terminata l’esperienza di Latina, Verhees approda alla Parmareggio Modena e con la casacca degli emiliani prosegue la sua striscia di finali: vince la Coppa Italia e disputa la finale scudetto perdendola contro Trento. Nelle successive due annate il belga disputa il campionato di SuperLega con la maglia del Gi Group Monza, mentre nello scorso torneo ha vestito la maglia della Tonno Callipo Vibo Valentia. Tante le esperienze accumulate anche in nazionale: tra le principali, il Mondiale di Polonia 2014, gli Europei del 2011, 2013 e 2015 e la World League del 2016.