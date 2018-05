Volley, il sindaco incontra le atlete della Liverani Castellari promosse in serie B

Martedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore allo Sport Pasquale Montalti hanno incontrato nella sala giunta della Rocca la squadra di InVolley femminile Liverani Castellari Lugo, recentemente promossa nel campionato di Serie B. “L’assenza della Liverani Castellari dalla Serie B è durata solo un anno, grazie al grande lavoro che hanno fatto, durante questa stagione, la dirigenza, lo staff e le atlete della squadra - ha dichiarato Davide Ranalli - Alle tante soddisfazioni ricevute dallo sport lughese negli ultimi mesi si aggiunge così anche la promozione della squadra femminile di pallavolo, a cui auguriamo tanti successi anche nella prossima stagione”.

La squadra nei giorni scorsi ha infatti vinto il campionato regionale di Serie C, acquisendo l'accesso diretto alla categoria superiore, a un anno esatto dall’abbandono (per vendita del titolo e non retrocessione). Alla partita che dato la promozione alla squadra, giocata il 5 maggio contro la Flamigni Panettone/Kelematica (Fc), era presente anche Davide Ranalli, che si è unito ai festeggiamenti per congratularsi con le atlete e i tecnici della squadra.