Volley, ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona

Domenica ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona. L'Olimpia Teodora Ravenna, insieme a Ravenna Runners Club, comunica che la promozione sarà in vigore per la partita di domenica 10 novembre, che vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle ore 16, al PalaCosta. In occasione della Maratona di Ravenna Città d’Arte 2019, infatti, chi si presenterà alla biglietteria del palasport con il pettorale della gara potrà entrare gratuitamente e assistere al match. La promozione sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili.