Volley, inizia la nuova avventura del Porto Robur Costa

Domenica inizia la nuova avventura del Porto Robur Costa, con il primo incontro della squadra con lo staff, i saluti di rito e alcuni test fisici. Inizialmente la rosa a disposizione di Coach Graziosi non sarà completa, dato che Roberto Russo, Pieter Verhees e Cristian Poglajen sono impegnati con le rispettive nazionali, in vista della preparazione ai campionati mondiali di pallavolo maschile che si svolgeranno tra italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre.

Nemmeno lo schiacciatore Kamil Rychlicki sarà presente, ancora impegnato con la nazionale lussemburghese per le qualificazioni agli Europei 2019. Il gruppo sarà integrato con alcuni promettenti under: Lorenzo Maretti, Riccardo Cardia, Marco Raggi, e poi da fine mese anche Samuel Frascio, attualmente impegnato con il campionato europeo U18 di beach volley a Brno (Repubblica Ceca), e Umberto Caleca, giovane palleggiatore di Marsala classe 2001.

Il programma degli allenamenti prevede sedute di pesi, piscina, palla e beach volley. A partire da lunedì tutti gli allenamenti che si terranno al Pala Costa saranno aperti ai tifosi che vogliono assistere all’avvio della nuova stagione. Sempre da lunedì continuerà la campagna abbonamenti per i prossimi campionati di Superlega Maschile, che conta già 550 abbonati all’attivo, e quello di A2 Femminile, dove milita la squadra dell’Olimpia Teodora. Per i tifosi che volessero abbonarsi, le modalità rimangono le stesse, presso la sede di Via Trieste 86, a Ravenna, nei seguenti orari: mattina 10-13, pomeriggio 17-19, sabato mattina 8.30-12.