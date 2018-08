Volley, inizia la stagione delle ragazze dell'Olimpia Teodora

E' iniziata la preparazione delle atlete dell’Olimpia Teodora. Lunedì mattina le ragazze si sono trovate per alcuni test fisici e una seduta di allenamento in piscina; lunedì sera sera invece il ritrovo sarà alle 20 presso il Pala Costa, per dare il via ufficiale alla stagione e incontrare tutto lo staff. In queste settimane di preparazione, gli allenamenti si concentreranno sul potenziamento, la piscina, il beach volley, sedute ovviamente alternate alla palla sul parquet, in un Pala Costa aperto al pubblico.

A settembre le ragazze di Coach Caliendo affronteranno anche i primi test sul campo, giocando qualche amichevole in vista dell’inizio del campionato, previsto per domenica 7 ottobre in casa della Bartoccini Gioiellerie Perugia. Nel frattempo prosegue anche la campagna abbonamenti per il campionato di A2 femminile e la Superlega maschile, dove milita la Porto Robur Costa, presso la sede di Via Trieste 86, a Ravenna, nei seguenti orari: mattina 10-13, pomeriggio 17-19, sabato mattina 8.30-12.