Volley, inizia la volata finale: al Pala De André arriva la quotata Calzedonia Verona

Lasciata alla spalle la pausa per le Final Four di Coppa Italia, inizia con la settima giornata di ritorno la volata finale della regular season della Superlega, con la Bunge sempre in corsa per qualificarsi ai playoff. Davanti a loro i ravennati hanno un vero e proprio tour de force, con sette partite di campionato nel breve spazio di 28 giorni, a cui si aggiungono le due di Challenge Cup in virtù della qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno i portoghesi del Benfica Lisbona. Si tratta di un filotto di appuntamenti che comincia sabato con la sfida del Pala De André contro la quotata Calzedonia Verona (fischio d’inizio alle 18, match sponsor Bper Banca) e che finirà il 4 marzo con la trasferta di Perugia contro la corazzata Sir Safety Conad. “Questo mese così impegnativo ce lo siamo guadagnati sul campo - inizia il tecnico Fabio Soli - e per noi non rappresenta un peso, ma anzi una soddisfazione e una bella responsabilità. Significa infatti che siamo in gioco sia in Superlega, sia in Challenge Cup, e non ci tireremo certo indietro. Anche se non sarà facile, proveremo a fare del nostro meglio, a partire dal match con Verona, con cui non vediamo l’ora di misurarci”.

All’andata la squadra di Soli dimostrò di poter affrontare alla pari i veneti di Grbic, al momento in quinta posizione dietro alle quattro ‘big’ del torneo, che sul loro campo la spuntarono solo al tiebreak al termine di una battaglia lunga più di tre ore. Dal canto loro, invece, Orduna e compagni si presentano in campo spinti dal bel successo in cinque set di Padova e un nono posto, con solo due punti di ritardo dalla zona playoff, che gli permette di essere ancora in piena lotta per centrare un obiettivo che vale come uno scudetto. “Si tratta di una formazione che negli anni si è inserita in modo stabile alle spalle delle quattro corazzate, spesso dando loro molto fastidio. È una sfida stimolante e confidiamo di disputare una bella prestazione contro un avversario solido, molto forte in fase di cambio palla, da una parte da rispettare, dall’altra da provare a battere. Spero di assistere a una battaglia come quella dell’andata, con una Bunge pronta a sacrificarsi e a sporcarsi le mani, con la voglia di lottare un’altra volta per più di due ore e mezza. La Calzedonia va affrontata senza troppi pensieri, attaccandola con il servizio e contenendola con la difesa - termina Soli - e soprattutto bisogna essere pronti ad approfittare di ogni occasione buona che ci capita tra le mani”.

Gli avversari È quindi necessario cominciare con il piede giusto questa decisiva striscia di partite, la prima delle quali propone un ostacolo durissimo rappresentato da una Calzedonia che può contare innanzitutto sull’ex Spirito, ma anche su Pesaresi, Birarelli e Pajenk, tutti e quattro di ritorno in gialloblù, e su elementi come Jaeschke, Manavinezhad, Grozdanov (solo omonimo dell’ex Bunge), Marretta e Maar. A completare il roster a disposizione del tecnico Grbic ci sono l’opposto Stern, che ha ben sostituito in questi mesi Djuric, fresco di ritorno in rosa dopo l’infortunio, il ravennate doc Mengozzi, al momento fermo per infortunio, Paolucci e Frigo. “Gara delicatissima a Ravenna?”, si domanda Nikola Grbic. “Non conosco partite in Superlega che non lo siano. Certo, questa un po’ di più visto il momento: stiamo lottando per riprenderci il quarto posto e dobbiamo sfruttare ogni occasione, dando il massimo. Ottenere tre punti sarebbe davvero importante in vista del piazzamento playoff. Anche febbraio sarà durissimo. Giocheremo ogni tre giorni, in casa solo di mercoledì, e vogliamo fare risultato anche in Cev Cup contro Montpellier. Ma facciamo un passo alla volta”.