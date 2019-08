Volley, l'anno dell'Olimpia Teodora parte con la lunga trasferta a Baronissi

Sono stati ufficialmente pubblicati dalla Lega Volley Femminile i calendari per la stagione 2019/20. Per quanto riguarda la Serie A2, la prima fase, con 2 gironi da 10 squadre, partirà il 6 ottobre e si chiuderà il 19 gennaio, quando le formazioni verranno divise nei Pool Promozione e Salvezza per la seconda fase di stagione. In questa seconda fase ogni squadra erediterà i punti conquistati nella prima fase e giocherà partite di andata e ritorno contro le 5 squadre non ancora incontrate. Nel Gruppo B, avvio e conclusione in trasferta per la Conad Olimpia Teodora, che aprirà il campionato con la lunga trasferta di Baronissi e lo chiuderà con la sfida a Torino. Due i turni infrasettimanali, entrambi contro Macerata: alla 5a giornata di andata, il 31 ottobre, le Leonesse ravennati saranno impegnate in trasferta, mentre il 26 dicembre le marchigiane faranno visita al PalaCosta.

“Ho visto i calendari e sono contento perché vedo che si avvicina sempre di più l’inizio della stagione – spiega coach Simone Bendandi –. Sappiamo che dobbiamo affrontare squadre forti e, prima o poi, bisogna affrontarle tutte, quindi non sto molto a guardare chi affronteremo all’inizio e chi alla fine, però è naturale che a volte il momento della stagione in cui si affronta un’avversaria può essere un fattore. Comunque sono solo felice che l’inizio della stagione si avvicini e non vedo l’ora di cominciare”.

Il calendario completo della Conad Olimpia Teodora Ravenna

1^ GIORNATA – 6 ottobre 2019, ore 17.00, P2P Smilers Baronissi - Olimpia Teodora Ravenna

2^ GIORNATA – 13 ottobre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Delta Informatica Trentino

3^ GIORNATA – 20 ottobre 2019, ore 17.00, Sigel Marsala - Olimpia Teodora Ravenna

4^ GIORNATA – 27 ottobre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - LPM BAM Mondovì

5^ GIORNATA – 31 ottobre 2019, ore 20.30, Roana CBF HR Macerata - Olimpia Teodora Ravenna

6^ GIORNATA – 3 novembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Futura Volley Giovani Busto Arsizio

7^ GIORNATA – 10 novembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

8^ GIORNATA – 17 novembre 2019, ore 17.00, Acqua&Sapone Roma Volley Club - Olimpia Teodora Ravenna

9^ GIORNATA – 24 novembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Cus Torino Volley

10^ GIORNATA – 1 dicembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - P2P Smilers Baronissi

11^ GIORNATA – 8 dicembre 2019, ore 17.00, Delta Informatica Trentino - Olimpia Teodora Ravenna

12^ GIORNATA – 15 dicembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Sigel Marsala

13^ GIORNATA – 22 dicembre 2019, ore 17.00, LPM BAM Mondovì - Olimpia Teodora Ravenna

14^ GIORNATA – 26 dicembre 2019, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Roana CBF HR Macerata

15^ GIORNATA – 29 dicembre 2019, ore 17.00, Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Olimpia Teodora Ravenna

16^ GIORNATA – 5 gennaio 2020, ore 17.00, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Olimpia Teodora Ravenna

17^ GIORNATA – 12 gennaio 2020, ore 17.00, Olimpia Teodora Ravenna - Acqua&Sapone Roma Volley Club

18^ GIORNATA – 19 gennaio 2020, ore 17.00, Cus Torino Volley - Olimpia Teodora Ravenna.