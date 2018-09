Volley, l'Olimpia Teodora affronta la Volleyrò Under 16

Entra nel vivo il progetto giovanile under 18, under 16 e under 14 di Olimpia Teodora. In questi giorni il gruppo Under 16 dell’Olimpia Teodora è al lavoro insieme al rispettivo team del Volleyrò Casal dei Pazzi di Roma, squadra che nella passata stagione si è aggiudicata lo scudetto di categoria e che si prepara ad affrontare di nuovo il campionato di B2 femminile.

Stefania Morri, team manager della squadra U16 ravennate, è entusiasta di questo incontro: “È un’esperienza importantissima per le nostre ragazze, confrontarsi con le atlete di una società come il Volleyrò che negli ultimi due anni ha vinto consecutivamente i campionati di under 18, under 16 e under 14 è indubbiamente un’occasione di crescita. La Volleyrò è stata molto disponibile fin da subito, sia la società che le giocatrici, e sono rimasti contenti della nostra calorosa accoglienza”.

"E’ veramente una bellissima opportunità di confronto sia per le atlete che per noi tecnici” – afferma invece Manuela Benelli, allenatrice del gruppo under 16 Olimpia Teodora – “ringrazio il Volleyrò per la disponibilità e per l’entusiasmo col quale hanno accolto il nostro invito, sono giorni di lavoro molto intenso e di grande valore tecnico e sportivo. Un ringraziamento va anche all’hotel Otello di Punta Marina, nostro partner commerciale in questa occasione.”

La Volleyrò è una delle migliori realtà nazionali a livello di giovanile: oltre a vincere il campionato di categoria, nella stagione 2017/2018 vanta tante altlete del vivaio di Volleyrò si sono distinte nei tornei e nelle finali nazionali, conquistando numerosi premi come migliori giocatrici in campo. La squadra di Under16 che ha conquistato lo scudetto di B2 è stata guidata dal coach Lorenzo Pintus, insieme al vice Marco Saccucci e al team manager Paolo de Persio. I gruppi giovanili di Olimpia Teodora e Volleyrò lavoreranno insieme per 4 giorni e giovedì 6 settembre apriranno le porte della palestra Morelli di Punta Marina (Piazza San Massimiano, 3) a tutti gli appassionati e addetti ai lavori che vorranno assistere all’allenamento congiunto che avrà luogo a partire dalle ore 18:00.