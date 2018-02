Volley, l'Olimpia Teodora ha ingaggiato una centrale americana

La Conad Olimpia Teodora ufficializza l’arrivo a Ravenna della centrale Haleigh Washington. Altezza 192 cm, Haleigh è nata a Denver (Colorado) il 22 settembre 1995 e proviene direttamente dalla Penn State University, allenata da Ross Rose. La Washington è una delle giovani più promettenti del panorama pallavolistico femminile statunitense. Dal 2015 al 2017 è stata inserita nell’All American Ten in cui figurano le dieci migliori giocatrici del campionato universitario statunitense. Recentemente è stata invitata a far parte del gruppo della atlete della nazionale a stelle e strisce. La centrale americana colma il vuoto lasciato nel roster della Conad Ravenna dalla dipartita di Camilla Neriotti e riporta a tre il numero delle centrali a disposizione di coach Angelini.

Appena arrivata in Italia Haleigh Washington ha dichiarato: “Sono entusiasta di avere avuto l'opportunità di venire a Ravenna a giocare per la Conad Olimpia Teodora. La squadra è già ben posizionata ma non si fermerà qui. Sono certa che può fare altra strada e non vedo l'ora di portare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che la società si è posta. Non solo, sono anche felice di poter imparare e crescere come giocatrice a fianco delle mie nuove compagne e con l’aiuto dell’allenatore e dello staff. Non vedo l'ora di allenarmi in palestra, di incontrare i tifosi e scendere in campo per fare tutto ciò che posso per la squadra da qui alla fine della stagione. A tutti chiedo solo un po’ di pazienza perché ho ancora tanto da imparare e sono qui a Ravenna pronta per farlo".