Volley, l'Olimpia Teodora saluta la centrale Camilla Neriotti

In seguito alla consensuale rescissione del contratto e al successivo passaggio alla Luvo Barattoli Arzano, la società Conad Olimpia Teodora Ravenna saluta Camilla Neriotti, ringraziandola per la professionalità e serietà dimostrate nel corso della stagione, ricordando anche il suo importante ruolo nella promozione dello scorso anno conquistata con la maglia dell’Olimpia. Alla centrale va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione da parte di tutte le ex compagne, dello staff e della società.