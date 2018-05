Volley, l'Under 13 della Bunge 3x3 alle finali nazionali

È partita oggi verso il Sud d’Italia la formazione Under 13 3x3 della Bunge Romagna che parteciperà alle finali nazionali in programma da sabato fino a domenica a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. La squadra allenata da Patrick Bandini, che può contare sulla collaborazione del vice Valerio Minguzzi e dell’accompagnatore Matteo Bologna, ha staccato il pass per questa competizione grazie all’ottimo secondo posto conquistato alle finali regionali di Argenta ed è composta dai giovanissimi giocatori Samuele Candito, Glenn Ferrari, Diego Frascio, Nicola Fucksia e Francesco Zuccherato.

La Bunge Romagna debutterà venerdì mattina alle 9, quando sfiderà la Colombo Genova, per poi proseguire il suo percorso contro il Volley Meta Napoli (ore 12) e la Pallavolo Venosa Potenza (ore 15.30). Seguirà una seconda fase, in cui le ventotto partecipanti verranno mischiate di nuovo, che prevede altri tre incontri: il primo nel tardo pomeriggio di venerdì, il secondo e il terzo nella mattinata di sabato. Terminata anche questa fase, verrà stilata una classifica che comprenderà i risultati di tutte e sei le partite disputate: le prime otto di questa speciale graduatoria a partire dal pomeriggio di sabato si affronteranno dai quarti di finale in poi per determinare la vincitrice (la finale per il primo posto è in programma domenica alle ore 12), le seconde otto definiranno i piazzamenti dalla nona alla 16sima posizione, le terze otto dalla 17sima alla 24sima, le ultime quattro dalla 25sima alla 28sima.

“È difficile fare pronostici – spiega il responsabile del settore giovanile del Porto Robur Costa, Roberto Costa – perché a questo livello si può incontrare davvero di tutto, anche squadre che non partecipano a campionati nazionali. La nostra squadra è comunque competitiva soprattutto per quanto riguarda il muro e la difesa e quindi saprà essere all’altezza degli avversari che incontra”.

Playoff Serie D Nella fase playoff del campionato di Serie D la Bunge Romagna ha superato la semifinale battendo per 3-1 il San Felice sul Panaro nella gara di ritorno, ribaltando così la sconfitta al tiebreak dell’andata. Nella finalissima, che mette in palio la promozione in C, domani sera (ore 20.30 nella palestra dell’Itis) la formazione guidata da Giuliano Marasca, composta tutta da giocatori Under 18, affronta nella prima gara l’Anderlini Modena, mentre lunedì 28 maggio è previsto il ritorno in terra emiliana alle ore 21. In caso di una vittoria a testa si andrà alla “bella”, in calendario a Ravenna martedì 12 giugno.