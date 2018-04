Volley, l'Under 14 della Bunge alla Final Eight della Boy League

Le soddisfazioni per il mondo della pallavolo ravennate non provengono solo dalla prima squadra, ma anche dal settore giovanile del Porto Robur Costa, che a sua volta fa parte del progetto Romagna In Volley. Superata senza affanni la prima fase, dove è risultata la miglior seconda dei cinque gironi preliminari, la Bunge Romagna In Volley da venerdì 13 a domenica 15 aprile prenderà parte alla Final Eight della Boy League, manifestazione nazionale Under 14 in programma a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia.

Nella 23esima edizione della competizione organizzata dalla Legavolley la squadra allenata da Minguzzi e Forte è inserita nel girone I, dove affronterà nell’ordine la Colombo Genova (venerdì alle ore 19.30), la Cucine Lube Civitanova (sabato alle 11) e la Diatec Trento (sabato alle 17). Nell’altro raggruppamento (girone H) si sfideranno invece la Materdominivolley.it Castellana Grotte, l’Emma Villas Siena, la Revivre Milano e la Kioene Padova. Ogni partita prevede la disputa di tre set: a ogni set vinto verrà assegnato un punto in classifica. Le prime due di ogni gruppo si qualificano alle semifinali per le posizioni dal primo al quarto posto, dando poi vita alle due finali, mentre le altre due concorrono per le posizioni dal quinto all’ottavo posto. L’anno scorso la Bunge si è classificata quinta.

“I ragazzi sono in forma, molto carichi – spiega il tecnico Valerio Minguzzi – e non vedono l’ora di partecipare a questa competizione. A fine marzo abbiamo disputato un torneo amichevole a Ravenna, il ‘Fassa Bortolo’, affrontando Pesaro, Treviso e Castelferretti. Abbiamo vinto tutte e tre le partite, ritrovando il ritmo e il gioco espresso a febbraio, nella fase preliminare a gironi. Ce la vedremo con formazioni di ottimo spessore, con Civitanova e Trento rinforzate da numerosi prestiti. A parte un elemento, i giocatori a mia disposizione sono invece tutti tesserati nella nostra società. Prevedo tre battaglie in un gruppo molto equilibrato e difficile, ma noi stiamo bene e cercheremo di andare più avanti possibile”.

Nelle ultime settimane i baby romagnoli hanno superato la prima fase regionale a gironi, piazzandosi al primo posto vincendo tutte i match contro la 4 Torri Ferrara e la B&P San Marino, qualificandosi per la Final Four che si terrà il 29 aprile a San Mauro Pascoli. Le prime tre formazioni classificate accederanno alla fase finale nazionale, in calendario dal 14 al 20 maggio a Catania. Il gruppo della Bunge fa parte del progetto Romagna In Volley ed è composto da giocatori provenienti in gran parte dal territorio romagnolo, da Ravenna fino a Rimini, passando per Cervia, Cesena e Bellaria: le due eccezioni sono rappresentate dall’emiliano Minniti e dal toscano Truocchio. Questa la rosa: palleggiatori Andrea Armellini (anche opposto) e Filippo Mancini; schiacciatori Lorenzo Tomassini (anche centrale), Giovanni Pascucci, Lorenzo Tuccelli, Diego Frascio, Luca Falzaresi, Mattia Orioli e Ranieri Truocchio; centrali Alessandro Bovolenta, Edoardo Nori e Giacomo Minniti; opposto Noah Calisesi.