Volley, l'under 18 della Bunge si aggiudica il torneo nazionale 'Unipol Banca'

La Bunge Romagna In Volley ha vinto il torneo “Unipol Banca”, competizione amichevole categoria Under 18 arbitrata da direttori di gara Fipav e disputata mercoledì a Ravenna nelle palestre Itis Nuovo e Itis Vecchio. La squadra allenata da Marasca e Rossi ha vinto tutte e tre le partite disputate, classificandosi al primo posto del quadrangolare: ha sconfitto 3-0 i bolognesi della Zinella e 2-1 sia i marchigiani del Volley Game Falconara (giunti secondi nella graduatoria finale), sia gli emiliani della Stadium Mirandola (terzi).

Si è trattata di una competizione molto utile per i baby romagnoli in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Dopo aver vinto il campionato provinciale, nella fase interterritoriale la Bunge sfiderà il 4 Torri, con gara di andata il 6 maggio a Ferrara (ore 11) e quella di ritorno l’8 maggio, alla palestra Itis (ore 19.15). La vincente di questa fase parteciperà alle finali regionali del 20 maggio a Modena, competizione che darà l’accesso alle prime due classificate alla fase nazionale in calendario dal 5 al 10 giugno a Taranto.

Questo l’organico della Bunge Romagna In Volley: Matteo Baroni, Giovanni Bellettini, Matteo Bellomo, Riccardo Cardia, Lorenzo Grottoli, Ivan Hihlavy, Mattia Lolli, Lorenzo Maretti, Nicola Morigi, Matteo Pirazzoli, Marco Raggi, Filippo Rontini e Andrea Santomieri. Allenatori: Giuliano Marasca e Giacomo Rossi. Accompagnatore: Mauro Bellettini.