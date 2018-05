Volley, l'under 18 della Bunge si qualifica ai Campionati nazionali

La Bunge Romagna centra una soddisfacente seconda posizione alle finali regionali Under 18 e, grazie a questo piazzamento, si qualifica ai campionati nazionali di categoria, in programma dal 5 al 10 giugno a Castellaneta e Massafra, in provincia di Taranto. A Modena la squadra di Marasca e Rossi è riuscita a spuntarla al termine di una vera e propria battaglia, piegando al tiebreak la resistenza dello Stadium Mirandola (26-24, 18-25, 18-25, 25-23, 10-15 i parziali). In finale, invece, hanno prevalso i padroni di casa del Modena Volley (in precedenza avevano battuto 3-0 la Dinamo Bellaria), vittoriosi in tre set contro i baby romagnoli (26-24, 25-21, 25-17). Premi individuali per Pirazzoli (miglior libero) e Bellomo (miglior centrale).

“Abbiamo centrato con merito l’obiettivo che ci eravamo prefissati – dichiara il tecnico Giuliano Marasca – disputando due belle partite contro avversari molto forti. Siamo stati bravissimi contro Mirandola soprattutto a reagire al meglio nella seconda e nella terza frazione, dopo aver perso la prima, e a dominare il tiebreak decisivo, nonostante nel corso del match il nostro capitano Bellettini abbia dovuto dare forfait per infortunio. Nella finalissima abbiamo resistito a lungo, andando ai vantaggi nel primo set contro una formazione eccellente come Modena, per poi cedere alla distanza anche a causa dell’esaurimento delle energie. C’è tanta soddisfazione, in quanto abbiamo disputato otto parziali di ottima pallavolo, senza dimenticare che è la nostra seconda partecipazione di fila alla finale per il primo posto”.

Questo ottimo risultato consente alla Bunge di accedere ai gironi preliminari delle finali nazionali, dove affronterà i pugliesi dell’Ugento, i friulani del Cordenons e la vincente dei regionali in Basilicata: la prima classificata si qualificherà nella fase successiva a sedici partecipanti. “Abbiamo bissato il risultato dell’anno scorso – sottolinea il responsabile del settore giovanile del Porto Robur Costa, Roberto Costa – qualificando quattro squadre alle finali nazionali, Boy League compresa. Non è stato facile, ma siamo molto contenti di aver centrato il traguardo che ci eravamo prefissati a inizio stagione e soprattutto di aver valorizzato al meglio i giovani talenti del nostro vivaio, a dimostrazione di quanto stia pagando in termini positivi il lavoro dei dirigenti e il progetto attuato con il Romagna In Volley. Adesso pensiamo ai nazionali, con l’obiettivo di superare la fase preliminare a gironi e di giocarci le nostre chance per arrivare tra le prime otto”.

Questo l’organico dell’Under 18 Bunge Romagna: palleggiatori Andrea Santomieri (’01) e Filippo Rontini (’00); opposti Riccardo Cardia (’00) e Nicola Morigi (’00); centrali Lorenzo Grottoli (’01), Matteo Bellomo (’01) e Marco Raggi (’01); schiacciatori Giovanni Bellettini (’00, capitano), Lorenzo Maretti (’01), Samuel Frascio (’01) e Matteo Baroni (’02); liberi Matteo Pirazzoli (’00) e Mattia Lolli (’01). Allenatori: Giuliano Marasca e Giacomo Rossi. Accompagnatore: Mauro Bellettini.

Serie D in finale playoff - Ribaltando l’esito della gara di andata la Bunge Romagna ha conquistato l’accesso alla finale dei playoff di Serie D. Perso al tiebreak in terra emiliana, la formazione di Marasca e Rossi nel ritorno della semifinale ha sconfitto 3-1 al PalaCosta l’Unione 90 San Felice sul Panaro e nello scontro che vale la promozione in C se la vedrà con i baby modenesi dell’Anderlini, che hanno eliminato con un doppio 3-2 sul Viserba. Rispetto a quello dell’Under 18, l’organico della squadra di Serie D è molto simile, con l’opposto Ivan Hihlavy (’01), i centrali Riccardo Rivalta (’99) e Matteo Montanari (’01), lo schiacciatore Alessandro Mancini (’01) e il libero Giacomo Pagnani (’01) al posto di Cardia, Bellomo, Pirazzoli, Grottoli e Bellettini, tutti e cinque nel giro del Volley Club di Serie C.