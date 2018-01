Volley, la Bunge affronta il Volejbal Brno nella Challenge Cup

Tornano gli impegni europei per la Bunge, che mercoledì sera al Pala De André (inizio alle 20, arbitri Georgouleas, Grecia, e Willems, Belgio) affronta il Volejbal Brno nell’andata degli ottavi di finale di Challenge Cup. Nel turno precedente i ravennati hanno eliminato i danesi del Gentofte con una doppia vittoria (3-0 in trasferta e 3-2 in casa), mentre i cechi sono riusciti a spuntarla sugli ucraini del Kharkiv solo al golden set dopo un successo a testa. La gara di ritorno è in programma in Repubblica Ceca martedì 30 gennaio (ore 18), con la vincitrice del doppio confronto che nei quarti se la vedrà con i portoghesi del Benfica Lisbona o i romeni dello Steaua Bucarest.

“Per noi la Challenge Cup è una grande opportunità – inizia il tecnico Fabio Soli – da affrontare con grande attenzione e impegno. È una gara che ci serve per crescere, ritrovarci e riacquisire consapevolezza nei nostri mezzi e nella forza del gruppo. Tutti aspetti, questi, che negli ultimi tempo un po’ ci mancano, perdendo senza alcun motivo pazienza e fiducia”. Un avversario da non sottovalutare, il Brno, che il tecnico della Bunge vuole sfidare con la formazione titolare, con l’unico ballottaggio al centro, con Vitelli, Georgiev e Diamantini che si contendono i due posti nel sestetto. “Disputiamo l’andata in casa e quindi non possiamo permetterci passi falsi. Per noi è un appuntamento molto importante e non mancheremo nell’impegno. Non prevedo esperimenti, perché la squadra ha bisogno di acquisire certezze e anche perché il risultato della partita è tutt’altro che scontato”.

Il Volejbal Brno del tecnico ceco Ondrej Marek si dovrebbe presentare in campo con l’esperto Boula al palleggio, l’opposto serbo Okosanovic, gli schiacciatori Handlir e Hradzdira, i centrali Mendoza (colombiano) e Prazak, il libero argentino Weber. Le prime scelte in panchina sono rappresentate dall’altro alzatore Cervinka e da Klapal al centro, mentre la batteria degli attaccanti è completata da Kucera, Rimal e Petru. Una vecchia conoscenza del campionato italiano è la banda Michal Hrazdira, che ha giocato in A2 dal 2008 al 2013, vestendo le maglie di Bassano, Cavriago (con Marco Bonitta allenatore), Santa Croce e Monza, e nella stagione 2014-15, a Corigliano. “Il Brno ha eliminato il Kharkiv, che è una sorta di bacino della nazionale ucraina, e quindi va affrontato con il massimo rispetto. Può contare su un opposto di buon livello e su alcuni elementi esperti come l’alzatore. Per noi non ci devono essere differenze tra le partite di Superlega e Challenge Cup – termina Soli – e l’obiettivo principale è quello di vincere per compiere un primo passo verso la qualificazione ai quarti”.