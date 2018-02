Volley, la Bunge crolla contro Modena. Ma i playoff vicini

Trascinata da Bruno e Ngapeth, unaAzimut quasi perfetta passa in tre set alPala De André nonostante la generosa opposizione della Bunge, capace con una grande reazione nella seconda frazione di mettere in difficoltà i forti avversari. Si interrompe così la serie di cinque vittorie di fila dei ravennati, che però mantengono intatto il vantaggio su Padova (caduto in casa contro Civitanova) a due giornate dal termine della regular season. L’obiettivo playoff per la squadra di Fabio Soli resta ampiamente alla portata: a +5 sui veneti, basta infatti un solo punto per raggiungere il traguardo. Non c’è però tempo per rifiatare, in quanto domenica, sempre in casa (ore 18), Orduna e compagni affrontano il Gi Group Monza.

"Non riesco a comprendere come mai queste tipologie di partite, contro squadre più forti di noi, non riusciamo a giocarle con la leggerezza e tranquillità necessaria - commenta coach Soli -. È un peccato, perché noi abbiamo le armi per poter mettere in difficoltà Modena, come è capitato nel secondo set, quando con una bella reazione di orgoglio siamo riusciti a raggiungerlo e a giocare i vantaggi. C’è però del rammarico per come abbiamo disputato la prima frazione e mezza, in quanto secondo me potevamo fare qualcosa di più. I nostri avversari comunque hanno avuto una grande continuità in fase di cambio-palla, cosa che invece noi non siamo riusciti a fare”.

Sestetti iniziali - La formazione iniziale schierata dal tecnico Soli è composta dal palleggiatore Orduna in diagonale con Buchegger, Diamantini e Vitelli al centro, Marechal e Poglajen di banda, Goi in seconda linea. L’Azimut Modena non può contare sugli infortunati Sabbi e Tosi, con il coach Stoytchev che manda in campo Bruno in regia, Argenta opposto, Earvin Ngapeth e Urnaut schiacciatori, Holt e Daniele Mazzone centrali (Rossini libero).

Primo set - Parte meglio Modena con un break di 5-0 causato dai muri di Argenta e Holt (3-7), a cui risponde con la stessa moneta Marechal, dimezzando il gap: 6-8. Si prosegue di pari passo fino a quando un primo tempo finito fuori di Holt non regala il 12-13 alla Bunge, che però viene allontanata di nuovo da Earvin Ngapeth, che firma due punti di fila: 13-18 e Soli chiama il time out. L’Azimut aumenta il suo vantaggio grazie a un doppio Argenta (15-21 e 16-23) e chiude la frazione al secondo set point: 18-25.

Secondo set - Buchegger annulla lo scatto dell’Azimut (da 4-6 a 6-6), che però ci riprova con Urnaut (8-10), agguantata questa volta dall’ace di Orduna: 10-10. E. Ngapeth realizza il punto del 10-12 e il muro dell’11-14, obbligando Soli a fermare il match, ma il francese si ripete con un tocco morbido: 11-15. Il muro di D. Mazzone porta a sei le lunghezze di distanza tra le squadre (12-18), che calano a quattro grazie all’errore di Urnaut: 17-21. Sul 19-23 va al servizio Diamantini e la Bunge realizza un magnifico break di 5-0, suggellato da un muro di Buchegger su E. Ngapeth, che va il sorpasso: 24-23. Il francese annulla il primo set ball e mette a terra la palla del 24-25, la Bunge a sua volta ne annulla tre, ma sul quarto è Urnaut a “pizzicare” in modo fortunoso la riga: 27-29.

Terzo set - Modena scatta subito sullo 0-3, Marechal in battuta l’avvicina (2-3) e Buchegger tiene i ravennati a stretto contatto: 8-9. E. Ngapeth piazza l’ace del 12-15, Soli chiama il time out, ma al rientro Urnaut spedisce i modenesi sul +4: 12-16. D. Mazzone pesca il servizio vincente del 13-18 e il primo arbitro estrae il cartellino rosso, tra le proteste dei tifosi del Pala De André, del 16-22. A questo punto Ngapeth segna altri due punti e sul primo match ball si infortuna D. Mazzone a una caviglia, mentre sul secondo l’Azimut chiude il discorso: 19-25.