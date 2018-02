Volley, la Bunge Romagna In Volley si qualifica alla Final Eight della Boy League

In attesa che sia resa ufficiale dalla Legavolley, la qualificazione della Bunge Romagna In Volley nella Final Eight della Boy League, competizione nazionale per formazioni Under 14, è stata matematicamente raggiunta. La squadra di Minguzzi e Forte risulta infatti la miglior seconda dei cinque gruppi di qualificazione, in virtù dei 13 punti conquistati, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Milano. In questa speciale graduatoria i baby romagnoli hanno guadagnato un punto in più rispetto al Trentino (12), mentre Siena (9), Perugia (8) e Modena (8) hanno realizzato un bottino minore.

La Bunge accede così alla fase finale assieme alle prime classificate dei cinque gironi: oltre a Milano, si tratta di Castellana Grotte, Civitanova, Padova e Genova. Nelle prossime settimane verranno disputati due gironi da tre squadre, che indicheranno le ultime due formazioni che accederanno alla Final Eight. Ancora da definire il periodo di svolgimento della fase finale, che l'anno scorso fu giocata a inizio aprile.