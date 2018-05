Volley, la Bunge Romagna si qualifica alla finalissima dei campionati nazionali Under 14

Grazie a una splendida prova la Bunge Romagna si aggiudica in tre set la semifinale contro la quotata Diatec Trentino e approda alla finalissima della fase nazionale Under 14 in svolgimento a Catania. Dopo essersi piazzata al secondo posto nel suo girone e dopo aver superato questa mattina al tiebreak il Volley Treviso al termine di una vera e propria battaglia nei quarti, la formazione guidata da Minguzzi e Forte è riuscita a ripetersi anche contro i trentini, battendoli 3-0 in una sfida lottata solo nella terza frazione (25-18, 25-20 e 30-28 i parziali). Grazie a questo successo Bovolenta e compagni si qualificano per la finale per il primo posto in programma domenica alle 11, dove se la vedranno con la Colombo Genova, vittoriosa 3-1 contro i lombardi del Volley Segrate 1978. La Bunge ha già incontrato i liguri nella fase a gironi, perdendo 3-0, ma in precedenza li aveva affrontati anche nella Boy League, vincendo 2-1. La finale per il terzo posto, invece, metterà di fronte alle 9 la Diatec Trentino al Volley Segrate.