Volley, la Bunge scende in campo per il tradizionale Torneo di Natale

Nelle giornate di giovedì e di venerdì 28 e 29 dicembre il Porto Robur Costa e la Scuola di Pallavolo Ravenna organizzano la 14esima edizione del tradizionale “Torneo di Natale” - secondo Torneo Conad “Coppa Città di Ravenna”, che si terrà nelle palestre Montanari (in via Aquileia, 29) e Itis (in via Cassino, 10). La competizione dedicata alla memoria di Paolo Fabbri quest’anno vedrà in campo quattro formazioni della categoria Under 18, con la Bunge Romagna In Volley che sfiderà tre squadre provenienti dal Triveneto, in rappresentanza di società di ottimo livello in ambito giovanile. Nel girone all’italiana la formazione guidata dai tecnici Giuliano Marasca e Giacomo Rossi sfiderà il 28 dicembre la Bluvolley Verona, il Volley Treviso e il Trentino Volley. Il 29 dicembre, invece, sono in programma le semifinali e le finali per il terzo e il primo posto, con quest’ultimo match che sarà disputato alle ore 15 alla “Montanari”.

“Si tratta di un buon banco di prova per la nostra Under 18 – spiega il presidente della Scuola di Pallavolo, Roberto Costa – espressione di tutto il territorio romagnolo, con giocatori cresciuti nel nostro vivaio e altri provenienti da giovanili da club del cesenate e del riminese, in vista dei campionati regionali e, se riusciremo ad andare avanti, nazionali. Per noi è importante organizzare questo tipo di tornei, in quanto l’attività giovanile rappresenta uno dei capisaldi della nostra filosofia societaria”.

Questa la rosa della Bunge Romagna In Volley: palleggiatori Filippo Rontini (classe 2000) e Andrea Santomieri (2001); schiacciatori Lorenzo Maretti (2001), Samuel Frasco (2001), Nicola Morigi (2000) e Giovanni Bellettini (2000); centrali Mattia Lolli (2001, anche libero), Marco Raggi (2001), Matteo Bellomo (2001) e Lorenzo Grottoli (2000); opposti Ivan Hihlavyy (2001) e Riccardo Cardia (2000); libero Matteo Pirazzoli (2000).

Il programma del “Torneo di Natale”

Giovedì 28 dicembre (girone unico, gare in tre set fissi): palestra Montanari, ore 15 Volley Treviso-Trentino Volley, ore 16.45 Blu Volley Verona-Trentino, ore 18.30 Bunge Romagna In Volley-Trentino; palestra Itis, ore 15 Bunge-Verona, ore 16.45 Bunge-Treviso, ore 18.30 Verona-Treviso.

Venerdì 29 dicembre (semifinali, gare in tre set su cinque): palestra Itis, ore 9.30 secondo classificato contro terzo classificato; palestra Montanari, ore 9.30 primo classificato contro quarto classificato.

Venerdì 29 dicembre (finale per il terzo posto, gara in due set su tre): palestra Montanari, ore 11.45.

Venerdì 29 dicembre (finale per il primo posto, gara in tre set su cinque): palestra Montanari, ore 15.