Volley, la cena di Natale dell'Olimpia Teodora

È in programma per mercoledì 11 dicembre, alle ore 19.30, al Grand Hotel Mattei in via Mattei 25 a Ravenna, la cena di Natale dell’Olimpia Teodora. Sono invitati tutti gli abbonati, che avranno l’occasione per passare una serata stando vicini alle ragazze e allo staff della serie A2, oltre che a tutto il settore giovanile della società. Il menù della serata è al costo di 20 euro per gli adulti e 15 o 12 euro per i più giovani. Prenotazioni entro il 10 dicembre alle ore 12, chiamando il numero 0544422885 dalle 9 alle 12 oppure inviando una email a segreteria@olimpiateodora.it.