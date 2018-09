Volley, la chiamata ai tifosi del Porto Robur Costa in vista dell'inizio di campionato

Il campionato 2018/2019 partirà tra poco più di un mese, domenica 14 ottobre in casa al Pala De Andrè contro Revivre Axopower Milano, e il presidente della Porto Robur Costa, Luca Casadio, traccia un bilancio preventivo della nuova stagione, invitando i tifosi, gli appassionati di pallavolo e i curiosi ad avvicinarsi alla squadra della città.

"La società quest’anno è riuscita a fare un grande regalo alla città di Ravenna, fidelizzando tifosi e instaurando una collaborazione importantissima con il nuovo main sponsor Consar - spiega Casadio - Il gruppo è stato costruito dal nostro direttore generale Marco Bonitta con una prospettiva di crescita a lungo termine; per farla funzionare occorre una chimica complessa ma capace di portare grandi risultati, spesso inaspettati, come la vittoria della Challenge Cup nella passata stagione. Con questi intenti possiamo aspirare a ripeterci. Il campionato di Superlega maschile quest’anno sarà sicuramente più impegnativo, con la reintroduzione della retrocessione per le ultime tre classificate, ma sarà una stagione indubbiamente difficile da affrontare, dovremo costruire con grande impegno un match dopo l’altro per rimanere a galla nella classifica. Non ci spaventiamo, anzi, puntiamo a stupire il pubblico come sempre, è il lato affascinante di questo gioco. Perciò sarà molto importante per la squadra sentire il calore e il supporto dei tifosi e della città, proprio come il nostro nuovo sponsor Consar, che ha dimostrato di capire i bisogni della pallavolo ravennate per creare nuovi legami, nuovi appassionati".

Nel frattempo è stato definito il programma dei test match con formazioni di SuperLega e Serie A2 che la Consar Ravenna affronterà nel mese di settembre, in attesa del via ufficiale alla nuova stagione. Gli uomini di coach Graziosi svolgeranno un allenamento congiunto con la Montalbano Arena Macerata (serie A2) sabato 8 settembre e con la Conad Reggio Emilia (serie A2) sabato 15 settembre, entrambe tra le mura ospiti. Il weekend del 22-23 settembre, invece, vedrà la Consar Ravenna impegnata in campo a Viterbo nel torneo quadrangolare “Hot Buttered” organizzato dal Tuscania Volley al PalaMalè di Viterbo.

Il programma nel dettaglio

Sabato 22, ore 17.30: Consar Ravenna – TopVolley Latina. A seguire: Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Cucine Lube Civitanova.

Domenica 23, ore 16.00: Finale 3° – 4° posto. A seguire: Finale 1° – 2° posto.

Domenica 7 ottobre sarà la volta del trofeo Lobietti. Tra le mura amiche del Pala Costa di Ravenna, si giocherà il settimo memorial dedicato al coach Roberto Lobietti scomparso nel 2011. Consar Ravenna affronterà la Biosì Index Sora in un incontro amichevole che sarà ad ingresso libero.

In attesa di vedere all’opera la nuova formazione del Porto Robur Costa, i tifosi possono continuare ad abbonarsi per la stagione 2018/2019, presso la sede di Via Trieste 86, a Ravenna, nei seguenti orari: mattina dal lunedì al venerdì ore 10-12:30, pomeriggio martedì e giovedì ore 17-19, sabato mattina ore 9:30-12.