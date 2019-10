Volley, la Consar si presenta alla città: prorogata la campagna abbonamenti

La Consar Porto Robur Costa è pronta ad abbracciare la città e i suoi tifosi. Sabato 12 ottobre, nella cornice di piazza del Popolo con inizio alle 17, si terrà la presentazione ufficiale alla città e ai tifosi della prima squadra che affronterà per il nono anno consecutivo il campionato di SuperLega. Sarà l’occasione per i sostenitori, i tifosi e per gli appassionati di volley per conoscere da vicino i ragazzi che disputeranno il campionato e lo staff tecnico. Alla presentazione ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, alla stampa e alle autorità, prenderanno parte il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, il vice-prefetto Corinna Costanza Panella, il presidente di Consar, main sponsor del club, Veniero Rosetti, esponenti della dirigenza del Porto Robur Costa, mentre a guidare i cori tra il pubblico ci saranno i rappresentanti di Rvs (Ravenna Volley Supporters), il cuore pulsante del tifo ravennate.

E nella marcia di avvicinamento alla gara d’esordio in campionato contro Trento (lunedì 14 ottobre si apre la prevendita sul circuito Vivaticket), la società ha deciso di prorogare di qualche giorno la chiusura della campagna abbonamenti: per chi vorrà ci sarà tempo fino a mercoledì 16 ottobre, presentandosi alla sede del club in via Trieste tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.45, e il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.