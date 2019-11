Volley, la Fenix conquista un buon punto a Bologna

La Fenix conquista un buon punto sul campo della VTB Pianamiele Bologna, restando così a ridosso della zona playoff. Come da pronostici, la partita è molto combattuta e ricca di colpi di scena, a dimostrazione del buon momento di forma che stanno attraversando entrambe le formazioni. Nel primo set sono le faentine a fare la voce grossa, prendendo subito qualche punto di vantaggio, facendosi poi recuperare dalle padrone di casa. La lucidità però non viene mai meno e così si aggiudicano la frazione 25-18. Bologna reagisce alla grande nei set successivi, trascinata da Bughignoli. Il secondo set è ancora una volta molto equilibrato e sono le felsinee a vincerlo 25-23, mentre il terzo è quasi un monologo della squadra di Casadio, impostasi 25-13. Nel momento più difficile della gara, la Fenix reagisce e grazie al carattere impatta il match, aggiudicandosi il quarto set 25- 23. Un atteggiamento che non si ripete nel tie break, dove qualche errore di troppo, le condanna alla sconfitta per 15-9. “È stata una partita molto equilibrata vinta dalla squadra che ha commesso meno errori – spiega coach Maurizio Serattini –. Sono soddisfatto della prestazione delle mie giocatrici, soprattutto per la reazione mostrata dopo il terzo set, perso senza quasi entrare in campo. Abbiamo subito rialzato la testa e messo in campo tutto il nostro carattere per pareggiare i conti, poi purtroppo non siamo riusciti a vincere al tie break, ma prendiamo un punto molto positivo per la classifica. Sena il giusto atteggiamento, avremmo infatti perso 3-1. Ora dobbiamo prepararci per lo scontro diretto di domenica contro la Persicetana, neopromossa in lotta per la salvezza, che vorrà fare punti in casa nostra. Sarà una sfida molto importante da interpretare nella maniera migliore come abbiamo sempre fatto quando abbiamo giocato davanti al nostro pubblico”. La partita contro la Persicetana si giocherà domenica alle 17.30 alla palestra della scuola media in via Martiri di Felisio a Granarolo Faentino.

VTB Pianamiele Bologna 3 - Fenix 2 (18-25; 25-23; 25-13; 23-25; 15-9)

PIANAMIELE: Bagnoli 1, Taiani 6, Lodi 1, Mazza 16, Bughignoli 26, Ciccarelli 11, Grasso 7, Guerra 2. All.: Casadio

FAENZA: Tomat 11, Casini 15, Melandri, Alberti 2, Gorini 2, Guardigli E., Guardigli L. 11, Grillini 10, Emiliani 1, Baravelli 2, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini