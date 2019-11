Volley, la Fenix torna alla vittoria con Cartoceto

Grande prestazione della Fenix che davanti al pubblico delle grandi occasioni, regola 3-0 il Cartoceto, rilanciandosi nella corsa playoff. Le faentine entrano in campo con il giusto atteggiamento, non perdendo mai concentrazione nel combattuto primo set, vinto 25-21 grazie ad un allungo finale. Emozioni anche nel secondo fino a quando le padrone di casa vanno in fuga sul 16-10, gestendo poi il vantaggio fino al 25-17 finale. L’inerzia passa così nelle mani della Fenix, brava a comandare sempre i giochi in un terzo set a senso unico, vinto 25-16.

“Sono molto contento della reazione avuta dalla squadra dopo la sconfitta a Perugia – sottolinea coach Maurizio Serattini -. A dire la verità, non abbiamo giocato una buona pallavolo, ma le ragazze sono sempre state attente e lucide, brave nel colpire le avversarie al momento giusto. Fondamentale è stata anche la simbiosi avuta con il pubblico: lo caricavano noi e noi caricavamo loro, e il risultato è stato una partita positiva e divertente. Adesso dobbiamo lavorare per arrivare pronti alla trasferta di domenica in casa della VTB Bologna (ore 18), formazione ricca di talento, con giocatrici nati dal 1990 al 2004 che hanno fatto parte della selezione dell’Emilia Roagna e alcune di loro sono state anche convocate nelle nazionali giovanili. Sarà un scontro diretto, perché siamo appaiate in classifica e dunque servirà una grande prestazione”.

Fenix 3 - Cartoceto 0 (25:21; 25:17; 25-16)

FAENZA: Tomat 10, Casini 15, Melandri ne, Alberti 5, Gorini, Guardigli E., Guardigli L. 6, Grillini 6, Emiliani ne, Baravelli 7, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini

CARTOCETO: Baki 3, Tallevi 11, Damiani 2, Montesi 2, Ansuini 5, Terenzi 5, Agricola 5, Cherchi 1, Fronzi, Cesarini, Valeri, Sacchi (L), Tinti, Spadoni. All.: Galli