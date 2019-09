Volley, la Pallavolo Faenza in fiera per 'Sport e benessere'

La Pallavolo Faenza parteciperà a Sport e Benessere in Fiera, evento a ingresso gratuito che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre alla Fiera di Faenza. La società avrà un apposito stand e vedrà esibirsi le proprie squadre giovanili maschili e femminili durante il pomeriggio di sabato e domenica, in mini partite nei campi allestiti nei padiglioni della fiera. Nell’occasione sarà possibile iscriversi ai corsi di pallavolo per la stagione 2019/20 che per la prima volta si terranno anche a Solarolo e a Cotignola oltre che a Faenza. I Cas partiranno da lunedì 16 settembre. Per info sui corsi telefonare in sede al 3755777889 o all’istruttrice Beatrice Cimino (339-1915481).