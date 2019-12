Volley, la Pietro Pezzi Ravenna raggiunge la vetta della classifica

E’ un successo convincente, quello che la Pietro Pezzi ha raccolto sabato a Conselice contro l’Involley nella gara valida per la settima giornata del girone di andata, successo che vale il primo posto in graduatoria a braccetto con l’Atlas Santo Stefano. I ragazzi guidati da Guerra e Velastri non hanno faticato più di tanto per venire a capo della squadra di casa - mai parsa in grado di invertire l’inerzia del match – come testimoniano i parziali dei set. Tra i ravennati buona prova di Anconelli e Giugni, oltre ai soliti Cardia e Belloni. Prossimo impegno per la Pietro Pezzi Ravenna sarà la gara casalinga di sabato 7 dicembre - palestra Montanari, inizio gara ore 21 – contro Bellaria.

Foris Index Involley - Pietro Pezzi Ravenna 0-3 (14-25, 18-25, 13-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Anconelli 17, Cerquetti 3, Belloni 9, Triossi 3, Cardia 12, Bendandi L1, Battara 2, Brunelli, Rambaldi L2, Giugni 8, Cricca, Mazzavillani 2, Sternini n.e. Allenatori Velastri e Guerra.