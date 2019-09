Volley, la squadra dell'Olimpia Teodora incontra i tifosi al supermercato

Nuova occasione per i tifosi di incontrare le ragazze e lo staff dell’Olimpia Teodora che sabato 7 settembre, attorno alle ore 11, si recheranno, dopo la seduta mattutina di pesi, in visita presso il Conad di via Cesarea, all’angolo con via Renato Serra, a Ravenna. La squadra al completo, ad eccezione della belga Dominika Strumilo che tra qualche giorno raggiungerà le compagne, e di Coach Simone Bendandi, impegnato nella semifinale dei Campionati Europei con la nazionale azzurra, sarà ospite nel supermercato e sarà disponibile per fare foto e incontrare i tifosi e la gente comune presente per fare la spesa.