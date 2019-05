Volley, la Teodora Torrione Arancio domina le finali provinciali del Campionato s3 Under 12

Si è svolta durante l’intera giornata di domenica, nella palestra Golf a Milano Marittima, la giornata finale del primo campionato s3 Under 12 di pallavolo femminile. Le aspettative della vigilia sono state totalmente mantenute e la giornata è stata l’occasione giusta per vedere a confronto le giovani rappresentative delle migliori scuole della provincia.

Sotto il profilo agonistico la rappresentativa della Teodora Torrione Arancio, allenata da Dora Falchetti, ha nettamente dominato il campo delle partecipanti non lasciando loro neanche un set, come peraltro era già accaduto durante la regular season. Master Olimpia e Pallavolo Cervia 1969, società ospitante, hanno concluso entrambe a 4 punti con la squadra ravennate davanti per numero vittorie; quarta classificata Tre Emme Gas Faenza.