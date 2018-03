Volley, le formazioni giovanili della Bunge scendono in campo

In vista del finale di stagione, che avrà il suo culmine con le fasi regionali e nazionali, le formazioni giovanili della Bunge Romagna In Volley scendono in campo in alcune competizioni amichevoli. Una di queste è il Torneo Giovanile “Fassa Bortolo”, riservato alle squadre Under 14, che si terrà a Ravenna sabato 31 marzo, nelle palestre Itis Nuovo e Itis Vecchio, in via Cassino 10. I ragazzi di Minguzzi e Forte parteciperanno a un quadrangolare che li metterà di fronte ai marchigiani della Sabini Castelferretti (ore 10.30, Itis Nuovo) e della Montesi Volley Pesaro (ore 15.30, Itis Vecchio) e ai veneti del Volley Treviso (ore 17, Itis Nuovo).

Si tratta di un banco di prova prezioso in vista dei prossimi impegni nel girone preliminare regionale (già due vittorie in tre set contro San Marino) e soprattutto della Final Eight di Boy League, manifestazione in programma dal 13 al 15 aprile a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Nella 23esima edizione della competizione organizzata dalla Legavolley i baby romagnoli sono stati inseriti nel girone con Genova, Civitanova e Trento.

Scende in campo anche l’Under 18, che oggi partecipa a un altro quadrangolare, denominato “Pasqua in volley”. Nella seconda edizione del torneo organizzato a Castelferretti, in provincia di Ancona, dalla Pallavolo Sabini il gruppo guidato da Marasca e Rossi sfiderà i padroni di casa della Sabini, gli abruzzesi della Teate Volley Chieti e i marchigiani della Volley Game Falconara. Infine altre buone notizie arrivano dal campionato Under 16, con la squadra allenata da Chierici giunta al secondo posto nella fase interprovinciale, conquistando l’accesso alla fase regionale che si svolgerà dal 15 al 29 aprile, con l’obiettivo di accedere alla Final Four.