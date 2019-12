Volley, le ragazze della Teodora Mib Service allenate dal tecnico 'azzurro'

L’iniziativa “Talento e Territorio, l’Italia siete voi” ha fatto tappa a Ravenna ospite di Teodora Mib Service nel pomeriggio di lunedi 2 dicembre. Una trentina di atlete appartenenti alla realtà che si avvale della direzione tecnica di Mariagrazia Montevecchi ha così potuto respirare il clima “azzurro” trasmesso dal tecnico federale Oscar Maghella, che ha condotto gli allenamenti delle squadre under 14 ed under 16.

La visita alla società ravennate da parte del proff. Maghella si colloca all’interno dell’ambizioso progetto di qualificazione nazionale promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo “Talento e territorio, l’Italia siete voi”, con la finalità di avvicinare le squadre nazionali ed i rispettivi allenatori ai sodalizi che in ambito territoriale si siano distinti in termini di risultati per quantità (numero di atlete tesserate nate tra il 2004 e il 2007) e/o qualità (punteggio acquisito per l’assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-21) con le proprie formazioni giovanili femminili, con l’obbiettivo di promuoverne e qualificarne l’attività attraverso lo svolgimento di sedute di allenamento nella propria palestra, nonché di incontri con i loro allenatori per condividere le metodologie di lavoro.

Una gratifica importante dunque, per Teodora Mib Service, quella di un essere l’unica società ravennate compresa nell’elenco delle 118 selezionate in Italia (9 delle quali in Emilia Romagna) che hanno ricevuto o riceveranno la visita di Maghella oppure dei colleghi dello staff delle nazionali giovanili Luca Pieragnoli o Gaetano Gagliardi.