Volley, le under 16 della Teodora vincono a Cesena e guardano alla Final Four

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa ad Anzola, la Teodora 2T Scavi Ravenna esce vittoriosa anche dalla palestra Cubo di Cesena, al termine di una bella partita, molto combattuta in particolare nei primi due set. Specialmente il primo set è stato avvincente per via dei vari ribaltamenti di fronte che vi sono stati. Poi, nella terza frazione di gioco, le ragazze di Ravenna hanno dilagato, dimostrando grande grinta e determinazione, senza mai essere messe in difficoltà dalle padrone di casa.A Cesena, l'Under 16 della Conad Olimpia Teodora conquistato così tre punti importantissimi che la consolidano al secondo posto nel girone, a pari punti con Bologna Rossoblu, la squadra contro la quale, domenica prossima, la 2T Scavi Ravenna si giocherà l'accesso in Final Four. Il prossimo appuntamento con l'Under 16 è fissato quindi per domenica 22 aprile, alle ore 18.00, alla palestra Montanari.

Cesena in volley - Teodora 2T Scavi Ra: 0-3 (23-25, 22-25,10-25)