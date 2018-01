Volley, marchio di Qualità Argento per il settore giovanile dell'Olimpia Teodora

Sabato, nella la sede del Coni dell’Emilia Romagna a Bologna, Paolo Delorenzi, presidente dell’Olimpia Teodora Ravenna, ha ritirato il marchio di certificazione di qualità argento per l’attività giovanile, conferito dal Centro Studi Federale della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per il biennio 2018-2019. Ereditando il prestigioso certificato dal settore giovanile della Teodora Casadio, l'Olimpia Teodora Ravenna ha in tal modo ricevuto il Marchio Argento di Qualità per il quinto biennio consecutivo. Il Marchio di Qualità Argento per l’attività giovanile attesta l’ottimo lavoro svolto dalla società ravennate nella crescita delle pallavoliste e nello sviluppo delle attività del settore giovanile. Durante la cerimonia le migliori 48 società dell’Emilia Romagna sono state premiate alla presenza del presidente Federale Bruno Cattaneo, del presidente regionale del Coni Umberto Suprani, del presidente Regionale Silvano Brusori e di tutti i Presidenti Territoriali.