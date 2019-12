Volley, 'Natale con Olimpia Teodora': due promozioni per la partita

Mentre la squadra si prepara per il big match di domenica a Mondovì, è già attiva su Vivaticket la prevendita dei biglietti per la prossima partita casalinga, che vedrà la Conad Olimpia Teodora ospitare al PalaCosta per Santo Stefano, giovedì 26 dicembre alle ore 17, Macerata. In occasione delle festività natalizie, saranno attive due promozioni speciali per passare il “Natale con Olimpia Teodora”: tutti i ragazzi dai 12 ai 18 anni potranno entrare al palazzetto a un euro, mentre tutti gli abbonati per la stagione potranno regalare a un amico l’ingresso alla partita con un biglietto ridotto a 5 euro. Per usufruire delle promozioni sarà sufficiente presentarsi allo sportello accrediti prima della partita.