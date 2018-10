Volley, nel posticipo a Perugia esordio in trasferta per l'Olimpia Teodora

Parte da Perugia il campionato 2018-2019 della Conad Ravenna. La nuova formula a due gironi, composti rispettivamente da nove squadre, non consente cali di concentrazione, questo soprattutto nelle prime partite che daranno precisi riscontri su chi ha utilizzato il periodo precampionato nel migliore dei modi, allenandosi con impegno e mettendo a punto tutti quegli schemi e gli automatismi che devono poi fare la differenza in campo. Sarà la seconda stagione da quando è avvenuta la fusione tra le società ravennati Olimpia e Teodora, un evento che i tifosi e la città hanno accolto con grande favore. Già lo scorso anno i risultati raggiunti sono stati confortanti, sfiorando di un soffio la qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia e i Playoff promozione.

Quest’anno la società guidata da Paolo Delorenzi è ben determinata a consolidarsi sulla scena della pallavolo nazionale, occupando le posizioni che merita e che le competono. Così nel posticipo della prima di campionato di A2, girone B, lunedì si inizia a fare sul serio. Capitan Bacchi e compagne scenderanno in campo per giocarsi i primi punti in palio di questo impegnativa stagione 2018-2019.

Domenica scorsa, dall’allenamento congiunto contro San Giovanni in Marignano, sono giunti segnali molto positivi e in settimana coach Caliendo ha fatto allenare le sue ragazze a pieno regime. Ora le leonesse dell’Olimpia Teodora, sollecitate dalla presenza, dal talento e dalla grande esperienza di Simona Gioli, scalpitano per tornare in campo e mostrare il loro valore. Lunedì 8 ottobre si giocherà al Pala Evangelisti, v.le Giuseppe Meazza, Perugia. Il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 da una coppia arbitrale tutta al femminile: Antonella Verrascina e Laura De Vittoris.

Le avversarie

La Bartoccini Perugia rispetto all’anno scorso ha rinnovato il proprio organico per 9 dodicesimi. Per il secondo anno consecutivo sarà allenata da Fabio Bovari. Il roster completo comprende nomi di alto livello: in regia Ilaria Demichelis e Ludovica Marchi, in diagonale Irina Smirnova con il ruolo di opposto, mentre la batteria delle centrali è composta da Chiara Lapi, Giulia Kotlar e Luisa Casillo. Il posto 4 sarà occupato da Giulia Pascucci, Giulia Pietrelli, Michela Catena e Giulia Gierek, mentre il ruolo di libero è affidato a Eleonora Bruno e Carolina Santibacci. Nelle settimane passate il presidente Antonio Bartoccini ha dichiarato di aver provato quest’anno ad alzare l’asticella: "Ci auguriamo – ha affermato il presidente perugino – che l’inserimento di giocatrici di grande esperienza corrisponda a una classifica che rispecchi l’impegno che la società sta facendo".

La dichiarazione

Il tecnico Nello Caliendo, impaziente di vedere le sue ragazze all’opera, riconosce che lunedì dovranno vedersela con una squadra ben strutturata: "Perugia è certamente una buona squadra, attrezzata per fare bene. Mi dà impressione di essere molto equilibrata, anche perché in campagna acquisti ha fatto scelte mirate. Hanno confermato Pascucci che è un terminale offensivo importante, poi c’è la Smirnova che è un altro attaccante di peso e la Pietrelli che garantisce molto equilibrio, soprattutto in seconda linea. Per questo, come dicevo, la vedo una squadra bene assemblata. Quando le abbiamo incontrate a settembre era una prima uscita sia per noi sia per loro, per cui è difficile fare una valutazione obiettiva su quella prestazione. In quell’allenamento congiunto abbiamo prevalso e facemmo nostra la gara, ma non possiamo fare riferimento a questo anche perché si trattava di una prestazione influenzata da molti fattori. Era una situazione completamente diversa e oggi, a distanza di un mese, ci aspettiamo un contesto completamente trasformata. Quando ci sono i punti in palio tutto cambia". Per quanto concerne lo spogliatoio ravennate, coach Caliendo è molto tranquillo: "Dal canto nostro in queste settimane abbiamo lavorato molto, ci sono stati tanto impegno e disponibilità da parte di tutti e questa è una nota molto importante e positiva. Di sicuro c’è tanta voglia di fare bene e di iniziare. Questa è la sensazione che si respira. Per quanto concerne lo starting six, stiamo valutando ancora un po’ di situazioni anche perché c’è stata una serie di circostanze nel precampionato che ci hanno costretto a fare determinate scelte. Nel frattempo continuiamo a lavorare fino alla fine e poi vedremo quale sarà la situazione ideale".

Roster

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).