Volley, nuova partnership tra Olimpia Teodora e la concessionaria Sva plus

Mercoledì mattina la concessionaria SVA Plus di Ravenna ha consegnato alla giocatrice cubana dell'Olimpia Teodora Yaremis Mendaro Leyva una Volkswagen UP personalizzata, segno della nuova partenership tra la concessionaria e la società di pallavolo femminile. La collaborazione proseguirà nell’arco dell’intera stagione 2018/2019 ormai alle porte, così come confermato dal responsabile del gruppo SVA Gian Marco Gamberini e dal presidente di Olimpia Teodora Paolo De Lorenzi, insieme al membro del CDA Andrea Rizzo.