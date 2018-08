Volley, nuovo corso per le giovanili dell'Olimpia Teodora

Lunedì 27 agosto riprenderà l’attività giovanile della società Olimpia Teodora. È l’inizio di un nuovo corso che presenta ai nastri di partenza i gruppi costituiti fra le società Teodora, scuola di pallavolo Olimpia Alfa Garavini e Volley Academy, le quali hanno aderito al progetto presentato e coordinato da Marco Bonitta, direttore generale di Olimpia Teodora.

In particolare i gruppi al lavoro saranno i seguenti:

Under 18, guidata da Federico Rizzi, che parteciperà al campionato di categoria Eccellenza e al campionato di serie C. Il ritrovo è fissato per lunedì 27 agosto presso il centro Acquae Sport Center di Porto Fuori.

Under 16, guidata da Manuela Benelli e Vijay Bravura. Il gruppo parteciperà al campionato di categoria Eccellenza e al campionato di serie D ed inizierà la preparazione mercoledì 29 agosto presso la palestra di Punta Marina, che sarà sede di allenamenti e partite per tutta la stagione 2018/2019.

Under 14, allenata da Marcela Ritschelova e Michela Melandri. Parteciperà al campionato di categoria e seconda divisione/prima divisione.

Under 12/13 allenati da Dominico Odelvys e Michela Melandri, parteciperà ai campionati di categoria.

Per U14/13/12 il ritrovo è lunedì 27 agosto ore 18:30 presso la palestra di via Falconieri 29. Dal 27 agosto al 25 settembre questi gruppi svolgeranno allenamenti aperti a tutte le ragazze nate dal 2005 al 2008 (inclusi) che desidereranno provare a far parte del progetto Olimpia Teodora, con i seguenti orari: lunedì – martedi – mercoledì – venerdì dalle 18:30 alle 20:30. Ad accogliere le ragazze, i tecnici dei gruppi insieme a Manuela Benelli e Francesco Guarnieri, assistant coach della serie A2 Olimpia Teodora.